Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “hastalık yayılıyor” notu ile fotoğraflar paylaştı. Bakan Koca’nın paylaşımlarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafenin olmadığı ve maskesiz insanların olduğu fotoğrafın yanı sıra aynı şekilde sosyal mesafeye riayet edilmeyen ve maske kuralına uyulmayan bir pazar fotoğrafı yer aldı.
Bakan Koca’dan 'hastalık yayılıyor' paylaşımı
06.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsün yayıldığını belirterek vatandaşları bir kez daha uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,hastalık yayılıyor paylaşımı,
744644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744644.aspx
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