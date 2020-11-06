Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından muhalefet milletvekillerinin hükümeti suçlayan açıklamaları tartışma konusu olmuştu.

O tartışmalardan birinin fitilini İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ateşledi. Yılmaz, Kızılay için "Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” ifadelerini kullandı. Bu sözler hem Kızılay'ı hem de AK Parti'yi kızdırdı.

Kızılay, sosyal medya hesabından afet bölgesindeki insanlar için en ince detayın düşünüldüğünü ortaya koyan bir paylaşımda bulundu.

İYİ Kİ VARSINIZ DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Bir Kızılay gönüllüsü, depremzeler arasında üç gündür ekmekle beslendiği bir çocuğun olduğunu duydu. Kızılay hemen annesiyle irtibata geçti. Çocuğa uygun gıdalar ulaştırıldı. Kızılay lojistik destek sağlıyor gönüllüler, tespit edilen çölyak hastalarına yemek götürüyor.

Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş "Bölgede glütensiz yiyeceklerle beslenmesi gereken 15 çölyak hastası olduğunu tespit ettik. Bu işle ulaşan derneklerle irtibata geçtik" diyerek nasıl yardım götürdüklerini anlattı.

Kızılay gönüllüleri de "Çölyaklı hastalar varsa bize ulaşsınlar. Kendilerine sıcak yemek götürelim" diye çağrı yaptı.

GLÜTEN NEDİR?

Glüten katı cisimlerin parçalarını birbirine yapıştıran bir tür madde. Nadir görülen çölyak hastalığı için tüketilmemesi kritik öneme sahip. Çölyak olanlar buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten proteinini yiyemiyor. Tek tedavi glütensiz diyet yapmak. Bisküviler, hazır çorba ve köfteler, malt içecekler, gluten içeren sakız ile çikolatalar çölyak hastalarını komaya sokabiliyor