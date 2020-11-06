Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile evleri yıkılanlar için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Yıldırım, çocuklara da uzaktan eğitimde de kullanabilecekleri tablet hediye etti.



Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin depremden hemen sonra çok hızlı bir şekilde tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin imdadına koştuğunu söyledi. Depremde 114 can kaybı olduğunu hatırlatan Yıldırım, yaralıların büyük oranda iyileştiğini de belirtti.







"Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor"

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Yıldırım, şunları söyledi:



"Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor. İlk andan itibaren oluşturulan İl Kriz Merkezi'nde arkadaşlarımız, tüm bakanlıklar olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Sahada da görüyorsunuz buradaki çadır kentte bütün kurumların görevlileri var. Sıcak aş dağıtılıyor 24 saat. Çadırlar ihtiyaçtan fazla. Yani yüzde 60'ı ancak dolu. Diğerleri de ihtiyaç oldukça hazır bekletiliyor. Bir yandan da sahada ağır, orta ve az hasarlı olmak üzere şu ana kadar 43 binin üzerinde bina elden geçirildi. Enkazlar da kaldırılıyor. Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı, 1 ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce de tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor."

Yıldırım, depremin ilk anından itibaren yurdun her köşesinden akın akın vatandaşların koşup, zorda kalan İzmirlilere yardım etmek için seferber olduklarını da aktardı.



Belediyelerin, bakanlıkların ve devletin bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Valimiz, kaymakamlarımız gece gündüz 24 saat bölgelerinde olağanüstü bir gayretle çalıştılar. Özellikle İzmir milletvekillerimiz, arkadaşlarımız ilk andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları bitinceye kadar sahadan ayrılmadılar. Hala da her biri sahada gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.