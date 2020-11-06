Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz” denildi.
Belediye Başkanı Okumuş’un korona testi pozitif çıktı
06.11.2020 - 23:22 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un korona virüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : Kahramanmaraş,Türkoğlu Belediye Başkanı,Osman Okumuş,
744731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744731.aspx
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