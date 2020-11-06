Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz” denildi.