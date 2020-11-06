Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem esnasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri resmî Twitter hesabından, “Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır” notuyla paylaştı. Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.