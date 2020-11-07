Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İzmir’de 114 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili tutuklama kararları alınırken, çarpıcı yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Deprem sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Barış Sitesi örneğinde 4 blok aynı ada parsel üzerinde, 3 blok yıkılıyor, 1 blok yıkılmıyor. Enteresan. 3 bloku yapan müteahhit aynı. İflas edip gidiyor. Diğer bloku başka bir müteahhit ve başka ustalar yapıyor. Demek ki oradaki son müteahhit bunu mühendis eşliğinde yapmış, iyi kontrol etmiş, bina yıkılmamış. Buradan çıkaracağımız çok güzel bir ders var” dedi.

MİLYONLARCA NUMUNE ALINDI

İzmir’in 2001 yılından bu yana yapı denetime tabi olduğunu aktaran Şahin "Yapı denetimli hiçbir binamız yıkılmadı. Şehirde geçmişten bu yana 79 milyon metrekare inşaat denetlemişiz. Bunlarda yıkılan yok. Camın kırılması, alçının düşmesi, sıvanın düşmesi gibi ufak tefek hasarlı binalar var. Bunları normal karşılıyoruz. Yaklaşık 74 bin 264 inşaatın ruhsatında denetimi sağlamışız. İzmir’den yaklaşık 12 milyona yakın numune almışız. İnşaatlarda kullanılan demirlerde de 74 bin demir deneyini yapmışız. 1 milyon 183 bin beton raporu hazırlamışız. Orda aktif laboratuar sayımız 16" diye konuştu.

BİNLERCE BİNA DENETİMLİ

2020 itibarıyla kentte 30 milyon metrekare inşaatı denetlediklerini söyleyen Şahin "Bayraklı'da toplam 2 bin 965 yapı denetimli binamız var. Bunun 2 bin 299’u bitmiş bina. Depremde ayakta kalmış binalar. 413 binayı da aktif olarak denetliyoruz. Bornova’da ise 5 bin 836 binanın denetimi gerçekleşmiş. 4 bin 635'i bitmiş. Aktif 481 de şu an yapılan binalarımız var. 1.869 denetçi mühendisimiz görev yapıyor. 3 bin 500 de yardımcı kontrol elemanımız var" ifadelerini kullandı.