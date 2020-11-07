Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hiçbir Müslüman terörist olamaz, hiçbir terörist Müslüman olamaz. Terörist, masum insanları öldürmekten çekinmeyen kanlı bir katildir." ifadelerini hatırlatarak "İslam dâhil bütün dinler çok açık bir şekilde öldürmeyi yasaklıyor. Her türlü şiddete karşı birleşmeli ve mücadele etmeliyiz" diye konuştu.