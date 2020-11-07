Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hiçbir Müslüman terörist olamaz, hiçbir terörist Müslüman olamaz. Terörist, masum insanları öldürmekten çekinmeyen kanlı bir katildir." ifadelerini hatırlatarak "İslam dâhil bütün dinler çok açık bir şekilde öldürmeyi yasaklıyor. Her türlü şiddete karşı birleşmeli ve mücadele etmeliyiz" diye konuştu.
Egemen Bağış: İslamofobi kanser gibi yayılıyor
07.11.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, dünyada artan İslam düşmanlığına ilişkin "Özellikle Avrupa’da bazı kesimler başta olmak üzere İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz." dedi.
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744771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744771.aspx
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