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MSB: Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getiril
07.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"PKK/KCK Terör Örgütünün; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; Geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir." MSB:"İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi,74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : msb,terörist,operasyon,
744817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744817.aspx
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