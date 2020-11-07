AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 1004’ü taburcu edilmiş olup 31 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.
AFAD, İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
07.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 1004’ü taburcu edilmiş olup 31 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.
Etiketler : AFAD,İzmir depremi,
744818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744818.aspx
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