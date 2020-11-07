Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 1004’ü taburcu edilmiş olup 31 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.