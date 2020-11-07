Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.

Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz"

Fransız polisinin alıkoyduğu çocuklar ve aileleri: 'Şoka girdik bize terörist muamelesi yaptılar' Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı.