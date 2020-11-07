Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla ülkemize barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

"KADERİMİZ MİLLETİMİZİN KADERİYLE BİRDİR"

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ni böyle önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahdi vefayı da elden bırakmadık. Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz.

"K.MARAŞ'A 35.5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Her kim milletle bağını koparıyorsa, partisiyle de bağını koparıyor demektir. Türkiye'nin demokrasisine yaptığımız katkının şahidi milletimizin kendisidir. Yaptığımız yatırımlardan ülkemizin tamamı faydalandı. 18 yılda K.Maraş'a, 35.5 milyar TL'lik yatırım yaptık. Şehrimize ikinci üniversiteyi kurduk. Şehrimize 39 spor tesisi, üniversite öğrencileri için yurtlar yaptık. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi hayata geçirdik.

"64 KİLOMETRELİK YOLUMUZU AÇIYORUZ"

Sağlıkta 14 hastane yaptık, 13 sağlık tesisinin de ihalesini gerçekleştirdik. TOKİ vasıtasıyla 4112 konut projesini hayata geçirdik. Bugün de şehrimiz için önemli olan 64 kilometrelik bir ulaşım projesinin açılışını yapacağız. Bu yolun ülkemize, bölgemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle tanıştıracak projenin etüd çalışmasını tamamladık. Havalimanız yılda 2 milyon kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

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