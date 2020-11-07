Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe mesaj paylaşan CHP lideri "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadesini kullandı.

Mesajın ardından akıllara Biden'in Ocak ayında yaptığı açıklama geldi.

Biden "Erdoğan'a farklı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz. Bunun bir bedeli olmalı. Erdoğan'ı hâlâ yenebilecek Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim alıp desteklemeliyiz. Darbe ile değil seçim ile. Bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelip onu nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için bayağı bir iş olacak.." diye açıklamada bulunmuş, muhalefeti desteklemek istediğini açık açık ifade etmişti.

Açıklama Ankara'nın sert tepkisini çekmiş, muhalefet partileri de hükümete destek çıkmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun zafer konuşmasını yapmadan Biden'ı tebrik etmesi dikkatlerden kaçmadı.