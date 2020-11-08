Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü tarafından önümüzdeki dönemde başta şehir merkezleri olmak üzere yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine mühimmat sevk edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine sevk edilen 7 adet Suriye’de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 2 adet Suriye’de imal edildiği değerlendirilen 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 3 adet Rus menşei RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet Rus menşei sevk fişeği, 8 adet müsademeli tapa, 3 adet radyo frekanslı zaman ayarlı EYP yapımında kullanılan role sistemi, 4 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.