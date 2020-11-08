Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" ifadelerine yer verildi.

Hâr-ı Bülbül nedir?

Hâr-ı Bülbül, Karabağ'da Şuşa şehrinin hemen yakınında Çıdır Ovası'nda yetişen endemik bir çiçek.

Cıdır ovası dışında yetişmiyor. Bu yüzden Karabağ'ın simgesi. Öyle ki efsanelere konu olacacak kadar değer veriliyor.

Efsaneye göre, hâr-ı bülbül dalına konan bülbülü sever, okşar. Alt dallara konan arı bülbülü kıskanır, sokar ve öldürür.