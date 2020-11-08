Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi ile ilgili Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır.

ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez.

İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii.

Biz darbe girişimi yaşadık. Bunu gerçekleştiren zat Amerika'da. İadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Çok önceden başlayan bir süreç ve bu yönetimle de devam edecektir. Baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. Ümit ederiz ki terör örgütü veya örgütleriyle çalışmaya devam etmez Amerika. Tercihini devletlerle birlikte çalışmaktan yana kullanır.

Amerika Suriye'de de terör örgütleriyle ortak hareket ediyor. Tehdit gördüğümüz anda biz yine önce konuşur sonra gereğini yaparız. Sahadaki gerçeklerle hareket ederiz.

Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemde başlatılan çalışmaların yine devam edebileceği şeklinde bazı şeyler görüyoruz. Ama başkanlığı aldıktan sonra politikaları daha da netleşir, yakından izlemek gerekiyor.

Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bütün bunlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkileyecektir, ilgilendirecektir. Bunu çok yakinen takip ediyoruz. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması."

ŞUŞA’NIN KURTARILMASI

Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasıyla ilgili soru üzerine Oktay, Ermenistan'ın çok uzun süredir Azerbaycan topraklarında işgalci bir devlet olduğunu belirterek "Pervasızca başka bir ülkenin toprağını işgal eden bir Ermenistan..." diye konuştu.

Ermenistan'ın Gence ve yakın bölgelerine ilave saldırılar düzenlediği hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Uzunca yıllar çalışılmasına rağmen veya çalışılıyor gözükülmesine rağmen bu işgalin kalıcılığını sağlamaya dönük neredeyse bir Minsk Grubu çalışmasına veya çalışmamasına şahit olduk yani Amerika, Fransa ve Rusya'nın eşbaşkanlıklarını yaptıkları çalışmalar... Hiçbir şey yapmayarak çözmeye doğru gidiyorlardı. Çözümsüzlüksüz, çözümdü. Orada işgalin, tamamen yerleşmesi ve diğer taraflardan tüm Ermenilerin de o bölgeye yerleştirilmesiyle alakalıydı. Dolayısıyla bu son saldırılar sonrasında Azerbaycan, 'Yeter artık' dedi. Aslında bir yandan da bizim söylediğimizi Azerbaycan da kendi içerisinde söyledi. 'Kendi göbeğimi kendim keserim' dedi ve kesmeye başladı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şuşa'nın stratejik anlamda en zirve denilebilecek bir yer olduğunu vurgulayarak "Şuşa'nın Azerbaycan içinde kadim bir anlamı ve önemi var. Kendi kültürü açısından da çok farklı bir önemi var. Şuşa'nın hem bu yol güzergahının kontrol altına alınıyor olması hem de orada Şuşa'nın çevrilmesi vardı. Şimdi orada hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.