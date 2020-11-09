Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy’de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42’de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e ait binada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.