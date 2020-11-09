Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.