Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan ve depremin adeta sembol isimlerinden biri haline gelen minik Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nden taburcu oldu.

Minik Ayda'nın babasının kucağında otomobile giderken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu, bazı kullanıcılar baba ve kızının fotoğrafını, "Ambulansa bindirirken birbirini ezenler nerede", "Çok ağladım diyenler nerede" notuyla paylaştı.

Baba Uğur Gezgin, o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi: Baba Gezgin, "Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da" dedi.

"BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM"

Baba Uğur Gezgin'in açıklamaları şöyle;

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”