Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi’nden kamuoyuna “Sevindirici Haberler Aldık Sizlerle Paylaşıyoruz” notuyla yapılan duyuruda, “Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yaklaşık 1 aydan bu yana tedavi altında olan Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel’in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haberler geliyor. Tedavisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde süren Başkanımız Rasim Yüksel’in yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı ve normal servise alındı. Bir süre daha tedavisine hastane ortamında devam edilecek olan Başkanımız Rasim Yüksel’in tüm Ergene halkına selamları var. Bu zor dönemde dualarınızı başkanımızdan esirgemeyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz” ibarelerine yer verildi.