Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık” dedi.
Sağlık Bakanı Koca 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
09.11.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ile ayrı ayrı görüştü.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,
745422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745422.aspx
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