Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, saat 23.30’da 11.7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklükte deprem meydana geldi. Kentte son 1 haftada artçı depremler devam ederken, meydana gelen deprem binaları hasarlı olan vatandaşlarda da korku ve panik yaşattı.