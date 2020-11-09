Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, saat 23.30’da 11.7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklükte deprem meydana geldi. Kentte son 1 haftada artçı depremler devam ederken, meydana gelen deprem binaları hasarlı olan vatandaşlarda da korku ve panik yaşattı.
Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
09.11.2020 - 23:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde meydan gelen deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.
Etiketler : deprem,İzmir,Kuşadası,
745431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745431.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER