Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından"Azerbaycan’ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ’dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı.Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı.Bayrak ve ezan Karabağ’da yeniden yükseldi.Kardeş Azerbaycan’ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah’a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" paylaşımında bulundu.