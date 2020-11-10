Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı sendikaların karşı çıktığı esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki maddenin geri çekildiği öğrenildi. Gazetemiz geçtiğimiz günlerde sözkonusu maddelerin çıkarılacağını duyurmuştu.

Temmuz ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gündeme getirilen düzenleme, Cumhurbaşkanının ‘Taraflarla uzlaşılması’ talimatından sonra rafa kaldırılmıştı. Sonraki süreçte, taraflar bu konuda taraflar arasında uzlaşmaya varılamamasına rağmen, esnek çalışmanın kapsamını genişleten düzenleme borç yapılandırması ile ilgili torba teklifle yeniden Meclis gündemine getirildi.

Hem AK Parti yönetimine hem de milletvekillerine esnek çalışmanın torba tekliften çıkarılması yönünde talepler geldi.

Konu AK Parti grup başkanvekilleri arasında da konuşuldu.

AK Parti kaynakları, "Bu düzenleme için uzlaşma aranması daha doğru olur. Meclis’teki torba teklifte henüz esnek çalışma ile ilgili maddeye sıra gelmedi. Hafta başında MYK’da konu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı maddeyi çıkarın derse, görüşmeler sırasında teklif metninden çıkarırız veya taraflarla görüşmeler yapılır yeni bir formül bulunur” değerlendirmesini yaptı. Ve Cumhurbaşkanı devreye girdi. Anlaşma sağlandı. İki madde tekliften çıkarıldı.

Teklifte neler vardı?

Teklifte esnek çalışmaya ilişkin üç düzenleme bulunuyordu. Birinci düzenlemede tam süreli çalışırken kısmi süreli olarak çalışmaya geçmeyi kabul edenlere aylık olarak, asgari ücretin yüzde 10’una kadar vergi istisnası uygulanmasını öngörüyordu.

İkinci düzenleme 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin belirli süreli sözleşme ile çalıştırılması sırasında İş Kanunu’ndaki belirli süreli sözleşmeyle ilgili kısıtlamaların uygulanmasını getiriyordu.

Üçüncü düzenlemede de 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması öngörülüyordu.