Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahalle Anneleri projesi, eski mahalle ve komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak, mahallenin sorunlarını ilk elden Süleymanpaşa Belediyesine ulaştırarak çözüm sürecini hızlandırmak ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması amaçları ile hayata geçiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile belediye ve vatandaş arasında verimli iletişim kanalları oluşturarak ilçe genelinde sorunların ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin en kısa sürede tespit edilerek giderilmesi hedefleniyor.

Mahalle anneleri titizlikle belirlendi

Proje kapsamında, Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından titizlikle belirlenen Mahalle Anneleri, Aile İçi İletişim ve Kişisel Gelişim seminerleri ile bilgilendiriliyor. Eğitim alan mahalle temsilcisi kadınlar, mahallelerindeki diğer kadınlara öğrendikleri bilgileri aktararak toplum bilinci oluşturmak ve mahalle kültürünü yeniden canlandırmak için gereken altyapıyı sağlayacaklar.

Eğitimler başladı

Mahalle Annelerine yönelik ilk eğitim ise Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Merkez mahallelerin kadın temsilcilerine proje ile ilgili genel bilgilendirme yapılarak Aile İçi İletişim semineri verildi. Ayrıca, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan “En iyi Narkotik Polisi Anne” isimli proje kapsamında mahalle anneleri ile uyuşturucu madde kullanımına karşı alınacak önlemler ve bağımlılıkla mücadele konularını içeren bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Narkorehber Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener’in tarafından gerçekleştirildi.

Salgın tedbirleri uygulandı

Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenen, girişte ateş ölçümü gerçekleştirilen seminerde, katılan mahalle annelerine bilgilendirme broşürleri ile Süleymanpaşa Belediyesi hatırası küçük hediyeler takdim edildi.

Mahalle Annelerine yönelik Aile İçi İletişim eğitimlerinin devam edeceği, kapsamın kırsal mahallelerle genişletileceği ifade edildi.