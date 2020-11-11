Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası hukuku hiçe sayan terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesine bağlı Siha köyünden 14 yaşındaki Salar el-Halife adlı bir çocuğu kaçırdı. Teröristler, daha sonra Halife'yi zorla saflarına katıp savaştırmak için Kamışlı'nın Kahtaniyye beldesine götürdü.

RAPORLARA YANSIDI

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silahaltına almaya ve kullanmaya devam etti" ifadesine yer verilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.