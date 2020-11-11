Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığında, Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla tören düzenlendi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Hasan Zakirov da Karabağ’da elde edilen zaferi birbirlerine sarılarak kutladı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi. Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."