İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. "
İçişleri Bakanlığı:1 terörist etkisiz hale getirildi
11.11.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. "
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
745732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745732.aspx
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