Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılıyor.

Geçen sene ilk kez düzenlenen etkinliği anımsatan Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor."

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