Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
11.11.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : Bakan Akar,
745774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745774.aspx
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