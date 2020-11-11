Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Başkanlığından yapılan açıklama "İstanbul İlçe Başkanlarının tamamının bugün, yani 11 Kasım Çarşamba günü, Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağı ifade edilmiştir. Haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in MYK öncesinde İl Başkanımız Bayram Şenocak’la konuyla alakalı bir görüşme yaptığı da yer almıştır. Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır. Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır. Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.