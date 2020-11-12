Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Libya bu konuda da devamlı görüştüklerini aktarılan haberde, "Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı." ifadesine yer verildi. Haberde, AGİT Minsk Grubu'nu Dağlık Karabağ konusunda bir çözüm bulamadıkları belirtildi.

"Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı. Haberde, Rus askerî teçhizatının etkisinin Türk teknoloji karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi.

ZAFER 'TÜRK İHA'LARIN

ABD merkezli Forbes dergisi de, Ermenistan'a karşı elde edilen başarının arkasındaki itici gücün Türk yapımı İHA'lar olduğunun altını çizdi. "Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı zaferinin arkasındaki 'sihirli kurşun' drone'lar" başlıklı yazıda, "Çatışmalarda birkaç farklı İHA kullandı, "en ölümcül" olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 de vardı" denildi.

TB2'nin lazer güdümlü Mikro Akıllı Mühimmat kullandığı ve bunun da savaşta oldukça etkili olduğunun kanıtlandığı aktarıldı. Benzer bir durumun haziran ayında Suriye'de meydana geldiği, yine Türkiye'nin Bayraktar TB-2'leri tarafından Rus yapımı onlarca uçaksavar aracının imha edildiği kaydedildi.