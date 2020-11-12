Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile tüm yurt genelinde cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığını duyurdu. Yasağın ilk gününde isyan edenler, ceza yiyenlerin sayısı artıyor. İşte vatandaşın sigara ile imtihanı

EVDE HANIM, DIŞARIDA DEVLET YASAKLIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile belirlenen kalabalık cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Yasak 12 Kasım’da yürürlüğe girerken, yasağın sigara içerken maskenin çıkartılması ve çene altına indirilmesi sonucu getirildiği düşünülüyor.

Getirilen sigara yasağına Samsun’da büyük ölçüde uyulurken, bazı vatandaşlar ise haberlerinin olmadığını beyan ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam ettiler. Yasağın geldiğini bilmediklerini belirten bir vatandaş, “Evde hanım yasaklar, dışarıda devlet yasaklar. Nerede içeceğiz bu sigarayı? Çözüm yok. En iyisi sigarayı kaldırmak. Biz onu bıraksak da o bizi bırakmıyor” dedi.

Kalabalık toplu alanlarda sigara içen diğer vatandaşlar ise, “Ben köyden yeni geldim. Meydanlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak uygun değil ama uymak zorundayız. Açık yerlerde de sigara içmek yasaklanınca nerede içeceğiz bilemiyoruz” diye konuştular.

Sigara kullanmayan vatandaşlar ise bu yasağın çok uygun olduğunu belirterek şunları söylediler:

“Bence çok uygun ve yerinde bir karar. Bir kişi sigara içse, 10 kişi dumandan etkileniyor. Bir de yürürken sigara içince hem maskeyi indirmek zorunda kalıyorlar hem de kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Alınan bu kararı destekliyoruz.”

FATİH'TE TERMAL KAMERALI DRONE İLE SİGARA DENETİMİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri artan korona virüs vak'aları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Eminönü’nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde termal kameralı polis drone’u kullanıldı.

Polis Drone Pilotu Necat Kalkan’ın kullandığı termal kameralı drone ile ateşi yüksek olan kişiler tespit edildi. Meydanda maskesiz ve sigara içen kişiler drone ile belirlenerek uyarılar yapıldı. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

ÜSKÜDAR BALIKÇILAR ÇARŞISI’NDA SİGARA DENETİMİ

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da insanların yoğun olarak bulunduğu trafiğe kapalı alanlar, trafiğe kapalı meydanlar ve caddeler, toplu taşıma araçlarının durakları ve benzeri alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kararla birlikte Üsküdar’da Balıkçılar Çarşısında sigara denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ve polis ekiplerinin bulunduğu denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan da katıldı.

Sigara içme yasağı hakkında bilgi veren Kaymakam Demiryürek, “Öncelikle trafiğe kapalı alanlar. Trafiğe kapalı meydanlar. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarının durakları, otobüs durakları, vapur iskeleleri, Marmaray'ın önü gibi yerlerde bugünden sonra sigara içilmesi İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aldığı karar çerçevesinde yasaklanmış bulunmakta. Biz de bugün bir uygulama örneği olarak sahadayız. Esnafımızdan da özellikle istirham edeceğiz, kendi sağlıkları açısından kendi can güvenlikleri açısından da sadece kolluk birimleri vasıtasıyla denetimle yetinmeyelim. Esnafımız da bu konuda bize yardımcı olsun. Kendi denetimimizi kendimiz yapalım. Vatandaşımızın bu mücadeleye destek vermesi, bu mücadeleye inanarak katkı sağlaması gerekiyor.

Mesela sahil yolu bizim yürüyüş bandımız, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptıkları alanlar. Burada sigara içilmesi yasak. Yani düşünün, eşofmanlarınızı giymişsiniz sağlıklı yaşam için yürüyüşe çıkmışsınız. Salacak sahil yolunda, vatandaş maskesini indirmek suretiyle sigara içiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yasak. Hakeza burası gördüğünüz üzere Balıkçılar Çarşısı Çarşısı, trafiğe kapalı alan, sıkışık bir alan. Burada özellikle yoğun saatlerde çok sayıda vatandaşımız alışveriş yapmak maksadıyla bulunuyorlar. Burada sigara içmek yasak. Hakeza otobüs duraklarında sigara içilmesi yasak. Yine vapur iskelelerinin bulunduğu alanlarda Beylerbeyi'nde, Çengelköy'de, Salacak'ta buralarda da vapur iskelelerinin bulunduğu küçük meydanlarımızda aynı şekilde sigara içilmesi yasak” dedi.

Sigara yasağına uymayanlara verilecek ceza hakkında konuşan Kaymakam Demiryürek, “Ceza, maske kullanmama cezası üzerinden yürüyecek. Eğer bundan sonra farklı bir talimat olmazsa maske kullanmama cezası üzerinden yürüyecek. Standart olarak uygulanan ücret 900 lira” diye konuştu.



TAKSİM’DE “SİGARA YASAĞI” DENETİMDE İLGİNÇ ANLAR: “İÇMİYORDUM KOKUSUNU ALIYORDUM”

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.

“İçmiyordum kokusunu alıyordum”

Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 TL para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.

UYARILARA RAĞMEN SİGARAYI ELİNDEN BIRAKMADI, CEZAYI YEDİ

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekiplerince kentin en işlek bölgelerinden olan Ofis Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundu. Bazı şahıslar uyarıları dikkate almayıp zabıta ekiplerinin ikazlarına karşı ceza kesilmesinde ısrarcı olunca, ekipler sigara içen ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan şahsa cezai işlem uyguladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kontrollerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İçişleri Bakanlığımızın bugün itibariyle hayata geçirdiği ek genelge ile birlikte solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesi adına, sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerimiz solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için sürdükleri denetimlerde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği uyarısında da bulunmaktadırlar" dedi.

İSTANBUL'DA KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GETİRİLEN SİGARA YASAĞINA KISMEN UYULDU

İstanbul Valiliğince Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.

Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de uygulamaya katıldı. İstiklal Caddesi'nde kontrollerde bulunan Demirelli, maske takmayan ve sigara içen kişileri, maskelerini takması ve sigara içmemesi konusunda uyardı.

Demirelli, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılımını önlemek için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğince sigara içilmesinin yasaklandığını ve bu konuda ilçede polis ve zabıta tarafından denetimler yapıldığını söyledi.

Sigara yasağı kuralıyla birlikte maske kullanımının sürekli ve düzgün bir hale gelebileceğini anlatan Demirelli, koronavirüsle mücadele başarıya ulaşmak için herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Esenyurt Meydanı'nda bazı vatandaşlar yasağa uyarken, bazılarının banklarda oturarak bazılarının da yürürken sigara içerek yasağı ihlal ettiği görüldü.

Bakırköy, Zeytinburnu, Göngören'de de vatandaşlar sigara yasağına kısmen uydu. Vatandaşlar, sigara yasağının hem Kovid-19 salgınının önlenmesi hem de sağlık açısından çok iyi olduğunu dile getirdi.