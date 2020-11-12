Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Meclisi'nde soru önergesi verdi ve bir süre önce gündeme taşıdığımız sansür skandalıyla ilgili İBB yönetimine 9 soru yöneltti.

Aynı zamanda eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olan Arısoy şunları ifade etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bundan iki ay önce, 10 Eylül günü yaptığı açıklamada, “200 bin kitap kütüphaneleriyle buluşuyor” sloganıyla organize edilen proje kapsamında, başvuran 2317 kütüphaneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını olan, çoğu İstanbul’la ilgili 200 bini aşkın kitap gönderileceğini, bu kitapların birbirinden güzel, çok kıymetli, kütüphaneleri çok zenginleştirecek nitelikte olduğunu söyledi.

Ancak kitaplar adreslerine varınca, kavuşma sevinciyle kapaklarını çevirenler künye sayfalarının koparıldığını farkettiler. Falçatayla başlandığı, sonradan daha profesyonel davranılıp matbaa giyotiniyle devam ettiği anlaşılan bu kıyımın sebebi belli ki, önceki dönemde kitapları hazırlayan, yayınlayan ve yeni yönetime emanet edenlerin isimlerini unutturmaktı.

Eserin hazırlanıp yayınlanmasında emeği, katkısı olanları bildiren künye sayfaları bir kitabın kimliği niteliğindedir. Kitap, künyesi ile bibliyografya, katalog, indeks ve arşivlere girer; referans gösterilir, atıf alır. Künye sayfası olmayan kitap kimliksizdir. Ayrıca basın kanunu herhangi bir süreli ve süresiz eserin yayınından sorumlu olanların isimlerinin belirtilmesini mecbur tutar.

AK Parti döneminde yayınlanan kitaplar, Sayın Başkanın da belirttiği gibi çok güzel ve kıymetli eserler. Yeni yönetim bir kültür mirası devraldı. Zaten öyle olmasa Sayın Başkan bu kitapları dağıtmaya layık görmez, gönül rahatlığıyla içlerine ismini ve sözlerini taşıyan ayracı koymazdı. Ayraçta “medeniyet ve hoşgörü değerlerini yaymak için çalışıyor ve bunun için kitap yayımlıyoruz” diyor. Önceki yönetimin yaptığı iyi işleri sahiplenmek güzel; bu işleri yapanların isimlerine tahammül göstermemek ise can sıkıcı, ümit kırıcı.

Geçmişe dair izleri silmek, tarihte çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan bir tutumdur. Bir anıt eserin kitabesini kazımak, böylece tarihini gizlemek, eserin bânisini hiçe saymak neyse, bir kitabın künye sayfalarını yok etmek de odur.

Arısoy "kıyım" diye nitelendiği skandalla ilgili şu soruların cevaplanmasını istedi:

1-Kitapların sayfalarını koparmak herşeyden önce size emanet edilen kültür mirasına saygısızlık anlamına gelmiyor mu?

2-Tarihi kendinizle başlatmak, size bu mirası bırakanların onca emeklerini, katkılarını yok saymak hakşinaslıkla bağdaşır mı?

3-Künye sayfalarını falçata veya matbaa giyotiniyle kopararak medeniyet ve hoşgörü değerlerini yayacağınıza gerçekten inanıyor musunuz?

4-Yönetiminizin geçmiş başarıları silmek ve hakikati saklamak üzere bir sansür politikası benimsediğini görenler bundan sonra size ve sözlerinize güvenebilirler mi?

5-Kitaplarla birlikte gönderdiğiniz Nutuk kitabının da künye sayfalarını kopartmayı düşünebilir miydiniz? Sizden sonra gelenler bu kitaptan isminizi silselerdi ne hissederdiniz?

6-Okuyucuların kitapta kimlik bilgilerini aramayacağını düşünmek onları hafife almak değil midir?

7-Künye sayfalarının koparılmış olduğunu farkeden her okuyucunun hafızasında ‘iz silelim derken kötü iz bırakan yönetici’ olarak kalma ihtimalini dikkate aldınız mı?

8-Bu kitapları bibliyografya, katalog, indeks ve arşive girmek isteyenler; referans göstermek, atıf yapmak ihtiyacı duyanların ne yapması gerektiğini düşündünüz mü?

9-Basın kanununa göre künyeleri yok edilen her eser için İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahakkuk edebilecek cezanın meblağını hesapladınız mı?



Bu arada Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Arısoy'a destek vererek "Bir şehrin kültürel mirası o şehrin hafızasıdır. İBB bu yaptığıyla sadece geçmişin izlerini değil, İstanbul'un kültürel hafızasını ve mirasını da yok etmeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.

İBB'de skandal! Böyle sansür görülmedi. Kütüphane daire başkanı tek tek gösterip isyan etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Ocak ayında "200 bin kitap kütüphaneleriyle buluşuyor" kampanyası yapacağını duyurdu.