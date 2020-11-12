Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.