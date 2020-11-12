Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.
Formula 1'den İstanbul paylaşımı
12.11.2020 - 22:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.
Etiketler : Formula 1,İstanbul,paylaşım,
746097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746097.aspx
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