Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de
13.11.2020 - 03:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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746131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746131.aspx
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