Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Bu haftaki grup toplantısı öncesinde de toplantıya katılacak vekillerden alınan testlerin 11'inin sonucu pozitif çıktı. Son 4 günde AK Parti’den Tamer Akkal, Süreyya Sadi Bilgiç, Husret Dinç, Yelda Erol Gökcan, Arzu Aydın, Cemal Bekle, Mutlu Aydemir, Selahattin Minsolmaz, Kadir Aydın, Refik Özen ve Ali İhsan Yavuz'un korona testleri pozitif çıktı. Geçen hafta da 12 milletvekili virüse yakalanmıştı. Tüm uyarılara rağmen, özellikle mesafe konusunda kurallara uymakta zorlanan milletvekilleri arasında hastalığın hızla yayılması, ‘Meclis’te süper bulaştırıcı mı var?’ sorusunu akıllara getirdi. TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Kamu Denetçiliği seçimi için gizli oylama yapıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Adıyaman Muhammet Fatih Toprak, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tasnif komisyonunda görev aldı. AK Parti’li Özen bu çalışmalar sırasında korona test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi ve Meclis yönetimine bilgi verdi. Özen’le yakın temas içinde bulunan diğer milletvekilleri ve personel uyarıldı. Özen, test sonucu öğrenmesinden birkaç saat önce, AK Parti Genel Merkezindeki Cevdet Yılmaz ile Efkan Ala arasında yapılan devir-teslim törenine de katılmıştı.

İKİNCİ DEFA YAKALANDI

Öte yandan, ikinci defa koronaya yakalanan AK Partili vekil Vahit Kiler iyileşti. Bugüne kadar sadece AK Parti’den 48 milletvekillinin koronavirüse yakalandığı belirtildi. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu tedavi süreçlerini evinde geçirdi. Son 4 günde koronavirüs testi pozitif çıkan 11 milletvekillinden ikisinin hastanede tedavi gördüğü, diğerlerinin ise 10 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.