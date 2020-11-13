MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
13.11.2020 - 09:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
Etiketler : msb,
746172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746172.aspx
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