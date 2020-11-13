Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."