Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press'in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre Koronavirüs ile alakalı son 8 ayda 50 milyona yakın haber medyada yer aldı.

Ajans Press'in, basına yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman Biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ABD'li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı büyük yankı uyandırdı. Yapılan resmi açıklamada aşının yüzde 90'ın üzerinde hastalığı engelliği gözlenirken, bu haber sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bunun yanı sıra Çin aşısının da 3. fazına geçilirken, daha önce Hacettepe Üniversitesine ilk denemesinin yapılması oldukça konuşulmuştu. Bunun yanı sıra süreç içerisinde farklı farklı aşı geliştirmeleri medyaya yansımıştı. Aşı çalışmaları ile alakalı ise son bir ay içerisinde 1 milyona yakın haber medyada yer aldı.