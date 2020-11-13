Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze ve uzaktan eğitimin sağlıklı devam etmesine yönelik hazırladıkları raporu paylaştı.

Dünyadaki kayıtlı öğrencilerin en az yüzde 60'ının okulların kapalı olmasından etkilendiğini belirten Geylan, Kovid-19 salgınından dolayı 16 Mart'tan itibaren Türkiye'de eğitime ara verildiğini ve uzaktan öğretim yoluyla eğitim-öğretim yılının tamamlandığını anımsattı.



Uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinin değerlendirdirildiği anket çalışmasında, salgın sürecinde eğitim sisteminin mevcut durumu, öğretmen, öğrenci, yönetim ve aile boyutlarında karşılaşılan sorunların ele alındığını ifade eden Geylan, şunları söyledi:



"Türk Eğitim-Sen'in anket çalışmasına 13 Ekim-3 Kasım arasında 1352 kişi katılmıştır. Ankete katılanların yüzde 86'sı öğretmen, yüzde 14'ü okul idarecisidir. Ankete katılanların yüzde 2,2'si okul öncesinde, yüzde 33,6'sı ilkokulda, yüzde 28,5'i ortaokulda, yüzde 35,7'si lisede görev yapmaktadır. Bunların yüzde 45,3'ü il merkezinde, yüzde 42,7'si ilçede, yüzde 3,9'u belde-kasabada, yüzde 8,1'i köyde görev yapmaktadır."



"Sincan'da 1060 ailenin evinde televizyon yok"

Eğitimdeki fırsat eşitsizliğine sosyo-ekonomik bakımdan da raporda yer verdiklerini aktaran Geylan, "Ankara'nın Sincan ilçesinde geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Vefa Sosyal Destek ekipleri bir araştırma yapmıştı. Araştırmaya göre Sincan ilçesinde 1060 ailenin evinde televizyon olmadığı tespit edildi. Burası Başkentimizin bir metropol ilçesidir. Ben inanıyorumki en az bunun bir kaç katında da internet imkanı ya da kişisel bilgisayar yoktur. Yani bir kısım öğrencimizin eğitimden yoksun kalması demektir. Bu ise eğitimde yeni bir fırsat eşitsizliğinin her sınıfa girmesi anlamına geliyor." dedi.



Eğitim araçlarında vergi indirimi talebi

Rapor hakkında bilgi veren Geylan, şu ifadeleri kullandı:



"Ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar ve tablet en önemli istekler olarak ortaya çıkmıştır. Bunun dışında katılımcılar, uzaktan eğitim araçlarının alımında vergi indirimi istemektedirler. Ankete katılanların yüzde 43,6'sı uzaktan eğitim araçlarına ücretsiz internet imkanı sağlanmasını isterken, yüzde 34,2'sı uzaktan eğitim araçlarının ücretsiz temin edilmesi, yüzde 22,2'si de uzaktan eğitim araçlarında vergi indirimi sağlanmasını talep ediyor.



Öğrencilerin salgın döneminde derslere yüz yüze katılımı, online katılımdan daha fazladır. Öğretmenlerin yüzde 52,3'ü yüz yüze eğitimde öğrencilerin yüzde 76-100 arası derslere katılımının olduğunu belirtmektedir. Kısaca yüz yüze eğitimde derslere öğrenci katılımı online eğitimden yüksek olmasına rağmen derslere tüm öğrenci katılımının düşük olduğu söylenebilir. Bu soruya katılım yüzde 25'den az diyenlerin oranı yüzde 19,1, katılım yüzde 25-50 arası diyenlerin oranı yüzde 11,8, katılım yüzde 51-75 arası diyenlerin oranı da yüzde 16,8'dir. Ankete katılanların yüzde 79'u okulda yüz yüze eğitim yaparken, yüzde 21'i yüz yüze eğitim yapmadığını belirtti."



"Dezenfektan, maske, hijyen kuralı orta düzey sorun"

Öğrencilerin yaşadıkları evde aynı anda birçok kişinin uzaktan eğitim aldığına dikkati çeken Geylan, aynı evde bir kişinin eğitim alma oranının yüzde 25, iki kişinin eğitim alma oranının yüzde 34, üç kişinin eğitim alma oranının yüzde 27 ve dört kişinin eğitim alma oranının ise yüzde 14 olarak belirlendiğini ifade etti.



Ankette katılanların yüz 8'inin okullarında karantinaya alınan sınıf olduğunu dile getiren Geylan, şunları kaydetti:



"Sürekli maskeyle ders anlatmak yüz yüze eğitim veren öğretmenlerin karşılaştıkları en önemli sorundur. Aktif taşıyıcı olan öğrencilerden virüs bulaşma korkusu, öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunamaması riski, okulun fiziki şartlarının salgın dönemi şartlarına uygun olmaması, çocuklarda okula dönüş problemlerinin olması (adaptasyon), okullarda yeterli personel olmaması önemli yüz yüze eğitimde yüksek düzeyde algılanan sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Dezenfektan, maske, hijyen kuralının sağlanamaması ve ders ve teneffüs sürelerinin azaltılması orta düzey sorunlar olarak ortaya çıkmıştır."