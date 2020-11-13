Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Tekirdağ İl Kongresine katılann Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek yine bizim görevimizdir. Sadece bunanla kalmayacak bizden sonraki nesillere de güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan AK Parti'nin başarısı için çalışmak adeta milli bir görev haline gelmiştir" dedi.

Erdoğan teşkilatı da "Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirip ülkeyi büyütme vazifesini bıraktığımızda artık bu partinin misyonu bitmiş demektir" sözleriyle daha fazla çalışmaya davet etti.

"Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır" dedi.

"Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" diyen Erdoğan, "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir" ifadesini kullandı.