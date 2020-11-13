Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 hastalığına yakalanan Tutuk, testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyurdu. Tutuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.