Kovid-19 hastalığına yakalanan Tutuk, testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyurdu. Tutuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk korona virüse yakalandı
13.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Etiketler : Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk,
746266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746266.aspx
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