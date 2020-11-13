Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan her ilçeye kadın kültür evi projesi kapsamında ‘Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’ düzenlenen törenle açıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte ‘Kadın Kültür Evi’i açılış töreninin yapılacağı alana geldiğinde ayakta kalan kadınları görünce duruma hemen müdahale etti. Kadınlar için gerçekleştirilen bir programda esas protokolün kadınlar olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu ayakta kalan kadınları protokol koltuklarına oturmaya davet ederek anlamlı bir jestte bulundu. Ayakta bekleyen kadınlarla tek tek ilgilenip koltuklara davet edip oturmalarını isteyen Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte davetliler için ayrılan sandalyelere oturdu. ‘Şimdi oldu’ dedikten sonra program başladı.

Vali Hamza Aydoğdu açılış töreninde yaptığı konuşmasında hazırladıkları proje ile kentin bütün ilçelerinde Kadın Kültür Evleri açacaklarını söyledi. Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’nin Aksaray’da açılan ikinci kültür evi olduğunu belirten Vali Aydoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınlarımız buraya gelecek üretim yapacak. Bir araya gelecekler dertleşecek, muhabbet edecek, sosyal yaşamın içinde olacaklar. Bir toplum kadına, aile mefhumuna değer vermezse o toplumun ayakta kalması mümkün değil. Onun için annelerimiz, kadınlarımız bizim baş tacımız. Onlara ne yapsak az’’ diye konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Kadın Kültür Evi projesinin il genelinde başlatılan önemli bir proje olduğunu söyledi. Kadınların istihdam ve sosyal hayatın içerisinde yer almasının önemini vurgulayan Dinçer, “Bu proje şehrin kalkınmasında kişinin ailesi ve kendisine fayda sağlayacak nitelikte önemli bir proje, bu projelerin Aksaray’da yaygınlaşması için belediye olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’nin açılışı kadınların alkışları arasında Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İlçe Kaymakamı Ömer Kıraç, İlçe Belediye Başkanı Fatih Ünsal tarafından gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu içerisinde, oturma salonları, etkinlik alanları, spor, müzik atölyeleri bulunan Kültür Evi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Müzik atölyesinde açılış törenine katılan kadınlarla birlikte türkü söyleyen Vali Aydoğdu Sarıyahşi Kadın Kültür Evi’nin hayırlı olması dileğinde bulundu.