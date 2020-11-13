Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada çürük elmalarla meyve suyu yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili hızla çalışma başlattığı, sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşıldığı, üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğunun tespit edildiği bildirildi. Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar’da bir şahsa sattığını beyan etmesi üzerine söz konusu şahsın deposunda yapılan incelemede 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edildiği belirtilen açıklamada, “İvedi şekilde yasal işlemler başlatılmış, işlemlerin sonucunda elmalar imha edilmiştir” denildi.

Ayrıca açıklamada, Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu, reçel) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilerek, “Halkımızın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerimiz hassasiyetle çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.