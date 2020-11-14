Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır" dedi.

Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizden tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum" diye konuştu.

Covid-19 salgınıyla ilgili Erdoğan, "Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor" dedi.