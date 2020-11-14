Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye'deki Ermeni Vatandaşlarının Durumu Alt Komisyonu" üyeleri Bakü'ye geldi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'le görüştü.

Başsavcı Aliyev, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil can kayıpları ve hasarlar konusunda heyete bilgi verdi.

Aliyev, Azerbaycan'ın haklı davasına gösterilen destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü mücadelesini yakından takip ettiklerini, Türkiye olarak "tek millet, iki devlet" anlayışı içerisinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.

İşgalden kurtarılan topraklar dolayısıyla Azerbaycan'ı kutladıklarını belirten Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyonun kurulduğunu bildirildi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlayan saldırılarında Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış askeri malzemelerle bombalandığını ve bu saldırılarda Gence, Berde ve Terter'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini bildiklerini söyledi.

Ermenistan'ın 1899-1907 tarihli Lahey Sözleşmeleri, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış eylemler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İnsancıl hukukun ağır ihlallerini ve savaş suçlarının kaydını almak, notunu tutmak ve bu anlamda uluslararası kuruluşların ihmal ettiği farkındalığı ortaya koymak adına bir çalışma başlattık. Amacımız, insancıl hukukun ağır ihlallerini meydana getirenlerin cezalandırılması, böylelikle bundan sonraki süreçte bu tip ağır hak ihlallerinin işlenmesi bakımından caydırıcılık kazanması. Elbette mağdurların bu noktada oluşan mağduriyetinin giderilmesi bakımından bir çalışma yürütmek."

Görüşmede Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

Heyet, temasları kapsamında Ermenistan'ın saldırılarında zarar gören ve sivil can kayıplarının yaşandığı Gence, Berde ve Terter kentlerini de ziyaret edecek.