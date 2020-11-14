Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Belediyesi sosyal farkındalık uygulaması kapsamında yaklaşık bir yıl önce vatandaşlara “Deprem Çantası” dağıtmaya başladı. Başakşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan dağıtım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Radyo Başakşehir’de program yapan Türkiye’nin en ünlü radyocuları ve programcıları da devreye girdi. Dinleyenlerine deprem bilincini hatırlatmak üzere binlerce deprem çantası hediye etti. Deprem çantası dinleyicilerin evlerine kadar ücretsiz bir şekilde gönderildi.

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği sosyal farkındalık uygulaması CHP’ye yakın medya kuruluşlarını rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuk parkına yapmış olduğu terör örgütü YGP sembolüne sesini çıkarmayan CHP’ye yakın medya kuruluşları Başakşehir Belediyesi’nin deprem çantası dağıtmasını engellemek için harekete geçti. Karalama ve iftira dolu haberler karşısında vatandaşlar ve deprem çantasını dağıtan radyocular büyük tepki gösterdi. Başakşehir Beledisi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda ”Başakşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak adına hem sosyal medya hesaplarından, hem de ülkenin en önemli radyo programcıları aracılığı ile binlerce deprem acil setini dağıtmıştır, dağıtmaya da devam edecektir. CHP’li bir belediye yapsa yere göğe sığdıramazdınız” ifadelerini kullandı.

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi çocuk parkına terör örgütünün sembollerini yaptırmış, başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden alınmıştı.