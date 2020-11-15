Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.22 sıralarında merkez üstü Tunceli’nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Tunceli’de 4.1 büyüklüğünde deprem
15.11.2020 - 00:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 00:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : tunceli,pülümür,deprem,
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