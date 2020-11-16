Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı
16.11.2020 - 00:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 00:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.
Etiketler : paylaşım,vaniköy camii,erdoğan,
746747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746747.aspx
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