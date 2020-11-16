Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki yıl önce katıldığı bir televizyon programında "Biz seçim daha gündemde yokken Millet İttifakını oluşturan partiler biraraya geldik. İlkeler belirlendi. O komisyonun başkanlığını da Sayın Kabaoğlu yapıyordu. İbrahim Kabaoğlu dört partiyle ilkeler üzerinden anayasa değişikliğine yönelik bir anlaşma metni hazırladı. Mutabakat metni elimizde" şeklinde açıklama yapan CHP lideri, kendisini yalanladı.

HAYRETLE İZLİYORUM

Kılıçdaroğlu "Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorlar. Dört parti bir araya gelmişiz, anayasa taslağı hazırlamışız… Bu söylentileri ben de hayretle izliyorum. Böyle bir çalışma yapacak olsak elbette ki ilk önce İYİ Parti’nin kapısını çalarız. Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışıyorlar ben de hayretle izliyorum. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" diye inkar etti.

AKŞENER: BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATTI

Bir açıklama da konunun muhataplarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener, "Böyle bir çalışma var mı sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Akşener "Nereden çıktı, nasıl çıktı sorusu koskocaman bir soru işareti. Erdal İnönü'nün kurduğu TÜSES diye bir vakıf var. Vakfın zaman zaman belirli konularla ilgili entelektüel bazda insanlarla toplanıp konu başlıklı çalışmalar yaptığı bir gerçek. Buraya daha evvel Nuri Okutan kardeşimimiz zaten açıklama yaptı MHP'liyken de bağımsızken de İYİ Partili kurulma aşamasında da kendisine yapılan bu davete icabet etme konusunda benim de bilgim dahilinde katıldı. Ama burada sayın Kaboğlu'nun ya da bir başkasının başkanlığında bizim arkadaşlarımızın Saadet Partisinin, HDP'nin, CHP'nin ki sayın Kaboğlu o zaman CHP'den milletvekili değil yaptığı bir anayasa çalışması yok. Bu kadar net söylüyorum. Bir deli bir kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. İYİ Parti yok. Ayıp denen bir şey var. İYİ Partiyi kötüyeceğim, Akşener'e ok atacağım diyerek bütün siyasi partileri de böyle bir çalışma yaptınız gizli gizli diyorsunuz. HDP açıkladı yok böyle bir şey dedi. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir çalışma yok dedi. Ben açıkladım" diye konuştu.

Partisinin anayasa çalışması yaptığını belirten Akşener, "Türkiye'de şu an sıfırdan anayasa yapılabilecek şartlar yok. Belki bu tasarım üzerinden... Biz işin iyileştirilmiş güçlendirilmiş sistemi tasarlıyoruz" ifadesini kullandı.

AKŞENER "KABOĞLU ETKİ AJANI" DEDİ

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Akşener'e "İYİ Parti yönetiminden gizlice hazırlıklarına katıldığınız, ortaya çıkınca İYİ Parti milletvekillerine “Yok böyle bir taslak. İbrahim Kaboğlu etki ajanı” dediğiniz taslağı okuyunca bir Türk Milliyetçisi olarak ben utandım.

Söz konusu anayasa taslağından haberdar olunca, Sayın Akşener’in genel seçimden sonra yaptığı basın toplantısında HDP’den bahsederken İsmail Tatlıoğlu’nun yazdığı metinden neden “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” ifadesini çıkarmadığını bu anayasa taslağını okuyunca anladım. HDP ile masaya oturup anayasa taslağı hazırlarsan, masaya oturursan, HDP eşittir PKK diyemez, ancak Kürt siyasi hareketi diyebilirsin. Sırrı Süreyya Önder 8 Mayıs 2020’de İYİ Partili yöneticilerin HDP ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün bize aracı gönderen, şurada kiminle çalışalım? Şunu nasıl yapalım? Diye fikirlerimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat veremez. İYİ Parti’yi kastediyorum. Bizim nazarımızda HDP şuradadır gibi bir şey diyemez” açıklamasını yapmıştı.

Bunun sonrasında ise HDP'li Ahmet Türk, "Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" demiştir. Sayın Akşener, Ahmet Türk neyin saklı kalması gerektiğini söylüyor sizce?" diye sormuştu.