Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Vaniköy Camisi'nde çıkan yangınla ilgili flaş gelişme
16.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Vaniköy Camii,yangın,
746845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746845.aspx
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